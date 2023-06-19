Качурина (Аксенова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качурина (Аксенова) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Рудовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

26.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.02.1983

Дочь: Олеся Сергеевна

Отец ребёнка: Качурин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
08.06.1986

Сын: Качурин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Качурин Сергей Александрович

Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качурин Сергей Александрович