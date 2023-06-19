Качурина (Аксенова) Валентина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения26.04.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1983
Дочь: Олеся Сергеевна
Отец ребёнка: Качурин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
08.06.1986
Сын: Качурин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Качурин Сергей Александрович
Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно