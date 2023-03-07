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Агафон Антонов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1748 г.р.

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Антон Андреев

Мать: Авдотья Степанова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Семён Агафонов

Мать ребёнка: Василиса

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Александр Агафонов

Мать ребёнка: Василиса

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Анна Агафонова

Мать ребёнка: Василиса

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Аким Агафонов

Мать ребёнка: Василиса

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.08.1843 ст.

Дочь: Наталья Агафонова

Мать ребёнка: Феврония Симеонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Симеонова

Смерть
Неизвестно
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