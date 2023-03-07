Агафон Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Антон Андреев
Мать: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Семён Агафонов
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Александр Агафонов
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Анна Агафонова
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Аким Агафонов
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
22.08.1843 ст.
Дочь: Наталья Агафонова
Мать ребёнка: Феврония Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Симеонова
Смерть
Неизвестно