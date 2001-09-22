Китко Николай Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1938
Дата смерти22.09.2001
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.09.2001