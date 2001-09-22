Китко Николай Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китко Николай Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1938

Дата смерти

22.09.2001

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.09.2001

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