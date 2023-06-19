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Тимакин Сергей Сергеевич
Тимакин Сергей Сергеевич
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Место рождения
Пичкиряево
, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения
08.04.1992
Пол
Мужской
Отец
Тимакин Сергей Кузьмич
1970 г.р.
Мать
Тимакина (Кузнецова) Антонина Алексеевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1992
Отец:
Тимакин Сергей Кузьмич
Мать:
Тимакина Антонина Алексеевна
Пичкиряево
, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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