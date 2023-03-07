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Долгополов Иван Петрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
16.01.1909 ст.

Жена: Долгополова Лидия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Иван Петрович Долгополов - 25 лет Невеста: казачка Лидия Ивановна Куранова - 18 лет, девица Поручители: мещане Флор Федорович Захаров, Василий Николаевич Бутырин, казаки Яков Никитич Ку... Показать все
Смерть
Неизвестно
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