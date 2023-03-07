Долгополов Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1909 ст.
Жених: мещанин Иван Петрович Долгополов - 25 лет Невеста: казачка Лидия Ивановна Куранова - 18 лет, девица Поручители: мещане Флор Федорович Захаров, Василий Николаевич Бутырин, казаки Яков Никитич Ку... Показать все
Смерть
Неизвестно