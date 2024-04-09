Шикин Семен Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1821 ст.
Дата смерти02.08.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821 ст.
Отец: Шикин Карп Андреевич
Мать: Шикина Акулина Яковлевна
Бракосочетание
20.10.1840 ст.
Рождение ребёнка
18.06.1842 ст.
Дочь: (Шикина) Агрипина Семеновна
Мать ребёнка: Шикина (Рыжева) Зоя (Зеновия) Измаиловна
Рождение ребёнка
10.01.1845 ст.
Дочь: (Шикина) Татиана Семеновна
Мать ребёнка: Шикина (Рыжева) Зоя (Зеновия) Измаиловна
Рождение ребёнка
13.07.1846 ст.
Дочь: (Шикина) Васса Семеновна
Мать ребёнка: Шикина (Рыжева) Зоя (Зеновия) Измаиловна
Смерть
02.08.1879 ст.