Шикин Семен Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШикин Семен Карпович

Шикин Семен Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1821 ст.

Дата смерти

02.08.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821 ст.

Отец: Шикин Карп Андреевич

Мать: Шикина Акулина Яковлевна

Бракосочетание
20.10.1840 ст.

Жена: Шикина (Рыжева) Зоя (Зеновия) Измаиловна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.06.1842 ст.

Дочь: (Шикина) Агрипина Семеновна

Мать ребёнка: Шикина (Рыжева) Зоя (Зеновия) Измаиловна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.01.1845 ст.

Дочь: (Шикина) Татиана Семеновна

Мать ребёнка: Шикина (Рыжева) Зоя (Зеновия) Измаиловна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1846 ст.

Дочь: (Шикина) Васса Семеновна

Мать ребёнка: Шикина (Рыжева) Зоя (Зеновия) Измаиловна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
02.08.1879 ст.
Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.