(Ильиных) Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Парасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Ильиных Павел Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Евгения Павловна

Отец ребёнка: Ильиных Павел Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Ильиных Павел Петрович

Рождение ребёнка
?.05.1833

Сын: Ильиных Николай Павлович

Отец ребёнка: Ильиных Павел Петрович

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