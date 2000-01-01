(Ильиных) Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Ильиных Павел Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Евгения Павловна
Отец ребёнка: Ильиных Павел Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Ильиных Павел Петрович
Рождение ребёнка
?.05.1833
Отец ребёнка: Ильиных Павел Петрович