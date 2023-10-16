Востриков Федор Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВостриков Федор Наумович

Востриков Федор Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Востриков Наум Максимович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close