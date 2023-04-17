Митяшин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митяшин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1906

Сын: Митяшин Иван Павлович

Мать ребёнка: Митяшина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митяшина Мирия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митяшин Павел Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митяшин Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митяшин Михаил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Митяшина Дарья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митяшин Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно