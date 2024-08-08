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Яковлев Иван

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Место рождения

д. Лутное (Лутная), Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии

Дата рождения

1892

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Яковлев Даниил

Мать: Яковлева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Хархорина Агафья

Развод
Неизвестно

Жена: Яковлева Хархорина Агафья

Рождение ребёнка
15.06.1915

Дочь: Бурова (Burova) (Яковлева) Антонина

Мать ребёнка: Яковлева Хархорина Агафья

Смерть
1917

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