Яковлев Иван
Место рожденияд. Лутное (Лутная), Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии
Дата рождения1892
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Яковлев Даниил
Мать: Яковлева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1915
Дочь: Бурова (Burova) (Яковлева) Антонина
Мать ребёнка: Яковлева Хархорина Агафья
Смерть
1917