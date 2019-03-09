Новосёлова (Обухова) Екатерина Владимировна
женский, родилась 09.03.1983
Супруги
Новосёлов Олег Анатольевич11.11.1982 г.р.
Дети
(Новосёлова) Дарья Олеговна11.03.2008 г.р.
Новосёлов Тимофей Олегович11.03.2014 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.2008
Дочь: (Новосёлова) Дарья Олеговна
Отец ребёнка: Новосёлов Олег Анатольевич
Рождение ребёнка
11.03.2014
Сын: Новосёлов Тимофей Олегович
Отец ребёнка: Новосёлов Олег Анатольевич