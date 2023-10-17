Попов Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1975
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Попова Татьяна
Рождение ребёнка
04.04.1979
Дочь: Штырова Надежда
Мать ребёнка: Попова Татьяна
Рождение ребёнка
10.11.1985
Дочь: Трифонова Влада
Мать ребёнка: Попова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель, к. т. н.