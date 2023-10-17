Попов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1975

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Попова Татьяна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.04.1979

Дочь: Штырова Надежда

Мать ребёнка: Попова Татьяна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.11.1985

Дочь: Трифонова Влада

Мать ребёнка: Попова Татьяна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель, к. т. н.
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