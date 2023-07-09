Пивоваров Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.2001
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.2004
Сын: Пивоваров Александр Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности