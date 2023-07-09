Пивоваров Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров Иван Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.2001

Сын: Пивоваров Игорь Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.04.2004

Сын: Пивоваров Александр Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности