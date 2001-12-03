Коробова (Рычкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Рычкова) Мария Ивановна

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Место рождения

Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Рычки

Дата рождения

21.03.1889

Дата смерти

21.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889

Отец: Рычков Иван Михайлович

Мать: Рычкова Татьяна Петровна

Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Рычки
Бракосочетание
26.06.1907

Муж: Коробов Семен Прокопьевич

Россия, Кировская область, село Медяна
Рождение ребёнка
1911

Сын: Коробов Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Коробов Семен Прокопьевич

Россия, Кировская область, Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
1914

Сын: Коробов Демьян Семенович

Отец ребёнка: Коробов Семен Прокопьевич

Россия, Кировская обл., Медянский район, д. Шлякши
Рождение ребёнка
20.10.1916

Дочь: Загоскина Таисия Семеновна

Отец ребёнка: Коробов Семен Прокопьевич

Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
02.02.1922

Дочь: Коробова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Коробов Семен Прокопьевич

Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
30.11.1924

Дочь: Баранцева Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Коробов Семен Прокопьевич

Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Шлякши
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Борис Семенович

Отец ребёнка: Коробов Семен Прокопьевич

Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Степан Семенович

Отец ребёнка: Коробов Семен Прокопьевич

Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Смерть
21.03.1985
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