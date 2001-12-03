Коробова (Рычкова) Мария Ивановна
Место рожденияРоссия, Кировская область, Медянский район, деревня Рычки
Дата рождения21.03.1889
Дата смерти21.03.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889
Отец: Рычков Иван Михайлович
Мать: Рычкова Татьяна Петровна
Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Рычки
Бракосочетание
26.06.1907
Россия, Кировская область, село Медяна
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Коробов Семен Прокопьевич
Россия, Кировская область, Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Коробов Семен Прокопьевич
Россия, Кировская обл., Медянский район, д. Шлякши
Рождение ребёнка
20.10.1916
Дочь: Загоскина Таисия Семеновна
Отец ребёнка: Коробов Семен Прокопьевич
Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
02.02.1922
Дочь: Коробова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Коробов Семен Прокопьевич
Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
30.11.1924
Дочь: Баранцева Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Коробов Семен Прокопьевич
Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Шлякши
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коробов Семен Прокопьевич
Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коробов Семен Прокопьевич
Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Смерть
21.03.1985