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Хованов Евгений Александрович
Хованов Евгений Александрович
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Место рождения
Донской
, город Донской, Тульская область
Дата рождения
06.06.1960
Пол
Мужской
Отец
Хованов Александр Николаевич
1927 г.р.
Мать
Хованова (Кошкина) Елена Ивановна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1960
Отец:
Хованов Александр Николаевич
Мать:
Хованова Елена Ивановна
Донской
, город Донской, Тульская область
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