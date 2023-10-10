Хованов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХованов Евгений Александрович

Хованов Евгений Александрович

Место рождения

Донской, город Донской, Тульская область

Дата рождения

06.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1960

Отец: Хованов Александр Николаевич

Мать: Хованова Елена Ивановна

Донской, город Донской, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close