Пивоваров (Петров) Пантелеимон Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.
Отец: Петров Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Пивоваров Архипп Пантелеимович
Мать ребёнка: Пивоварова (Килунова) Гликерия Агапитовна
Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
Неизвестно