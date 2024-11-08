Пивоваров (Петров) Пантелеимон Леонтьевич 1727 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пивоваров (Петров) Пантелеимон Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.

Отец: Петров Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивоварова (Килунова) Гликерия Агапитовна

Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Пивоваров Архипп Пантелеимович

Мать ребёнка: Пивоварова (Килунова) Гликерия Агапитовна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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