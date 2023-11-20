Лученинов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лученинов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Лученинов Алексей

Мать: Евдокия

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