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Лученинов Алексей
Лученинов Алексей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1812
Пол
Мужской
Отец
Лученинов Алексей
Около 1788 г.р.
Мать
(Lucheninov) Евдокия
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MC
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец:
Лученинов Алексей
Мать:
Евдокия
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