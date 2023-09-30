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Григорий
Григорий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Пол
Мужской
Отец
Погорелой Семен Максимович
1759 г.р.
Мать
(Решетникова) Настасья Кириловна
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Погорелой Семен Максимович
Мать:
Настасья Кириловна
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