Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Погорелой Семен Максимович

Мать: Настасья Кириловна

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