Валиуллина (Хайруллина) Дилара Насибулловна
Место рождения
Дата рождения1973
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1994
Сын: Валиуллин Айрат Маратович
Отец ребёнка: Валиуллин Марат Магафурович
Рождение ребёнка
02.04.1996
Сын: Валиуллин Динар Маратович
Отец ребёнка: Валиуллин Марат Магафурович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиуллин Айрат Маратович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно