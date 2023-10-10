Валиуллина (Хайруллина) Дилара Насибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллина (Хайруллина) Дилара Насибулловна

Место рождения

Новокулево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1973

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокулево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1994

Сын: Валиуллин Айрат Маратович

Отец ребёнка: Валиуллин Марат Магафурович

Рождение ребёнка
02.04.1996

Сын: Валиуллин Динар Маратович

Отец ребёнка: Валиуллин Марат Магафурович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиуллин Марат Магафурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиуллин Айрат Маратович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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