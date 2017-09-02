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Мосина Полина Сергеевна
Мосина Полина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.09.2017
Пол
Женский
Отец
Мосин Сергей Владимирович
Мать
Борисова Ольга Михайловна
198 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.2017
Отец:
Мосин Сергей Владимирович
Мать:
Борисова Ольга Михайловна
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