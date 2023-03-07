Прасолов он же Абрамов Феодор Ерофеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1938 ст.
Дата смерти28.07.1916 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1881 ст.
Сын: Прасолов Абрамов Семен Федорович
Мать ребёнка: Прасолова Татьяна Прокопиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.1916 ст.
Причина смерти: от удушья
Рождение
Вычислено 1938 ст.
Отец: Прасолов Ерофей
Мать: не указана