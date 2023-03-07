Прасолов он же Абрамов Феодор Ерофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолов он же Абрамов Феодор Ерофеев

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1938 ст.

Дата смерти

28.07.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1881 ст.

Сын: Прасолов Абрамов Семен Федорович

Мать ребёнка: Прасолова Татьяна Прокопиева

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасолова Татьяна Прокопиева

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.07.1916 ст.
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от удушья
Рождение
Вычислено 1938 ст.

Отец: Прасолов Ерофей

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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