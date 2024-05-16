Разоренов Сергей Федорович 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Разоренов Сергей Федорович

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Разоренов Федор Филиппович

Мать: Разоренова Прасковья Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разоренов Ефим Сергеевич

Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разоренова Устинья Федоровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Место жительства
С 1812
Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1829

Сын: Разоренов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Разоренов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Разоренова) Устинья Сергеевна

Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.06.1844

Сын: (Разоренов) Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.12.1845 ст.

Дочь: Разоренова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.08.1847 ст.

Дочь: (Разоренова) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1849

Сын: Разоренов Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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