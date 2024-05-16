Разоренов Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1812
Рождение ребёнка
С 1829
Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Разоренова) Устинья Сергеевна
Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
17.06.1844
Сын: (Разоренов) Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
01.12.1845 ст.
Дочь: Разоренова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
23.08.1847 ст.
Дочь: (Разоренова) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
15.02.1849
Сын: Разоренов Федор Сергеевич
Мать ребёнка: Разоренова Устинья Федоровна
Смерть
Неизвестно