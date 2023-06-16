Евдоким Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрам Ефимович
Мать: Федора Матвеевна
Рождение ребёнка
24.10.1882
Дочь: Степанида Евдокимовна
Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
26.01.1890
Сын: Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
18.05.1893
Сын: Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
04.01.1896
Сын: Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Кузьминична
Смерть
Неизвестно