Евдоким Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдоким Абрамович

Евдоким Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрам Ефимович

Мать: Федора Матвеевна

Рождение ребёнка
24.10.1882

Дочь: Степанида Евдокимовна

Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
26.01.1890

Сын: Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
18.05.1893

Сын: Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
04.01.1896

Сын: Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Кузьминична

Смерть
Неизвестно