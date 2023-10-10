Пручкин Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пручкин Яков -
Мать: Пручкина Надежда -
Второй ребенок
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: - Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Пручкина Мария -
Баба знает что она 36-35 год. Уехала в Варкуту, больше ничего про нее не знаем
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Пручкин Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Пручкина Мария -
Анатолий был младше её на года 2, после школы он уехал в Варкуту.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пручкина Мария -
Смерть
Неизвестно
Погиб ВОВ