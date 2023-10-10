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Пручкин Федор Яковлевич

Место рождения

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пручкин Яков -

Мать: Пручкина Надежда -

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Второй ребенок
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: - Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Пручкина Мария -

Баба знает что она 36-35 год. Уехала в Варкуту, больше ничего про нее не знаем
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Пручкин Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Пручкина Мария -

Анатолий был младше её на года 2, после школы он уехал в Варкуту.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пручкина Мария -

Смерть
Неизвестно
Погиб ВОВ
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