Колчин Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1942
Дата смерти26.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1942
Отец: Колчин Василий Федорович
Мать: Колчина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
19.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колчина Галина
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колчина Галина
Смерть
26.12.2015