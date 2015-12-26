Колчин Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолчин Виктор Васильевич

Колчин Виктор Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1942

Дата смерти

26.12.2015

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1942

Отец: Колчин Василий Федорович

Мать: Колчина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
19.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колчина Галина

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчина Галина

Смерть
26.12.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close