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Каландадзе Юрий Михайлович

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Место рождения

Грузинская ССР, Чохатаурский район, село Гвенобани

Дата рождения

29.07.1926

Дата смерти

?.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1926

Отец: Каландадзе Михаил

Мать: Каландадзе Тамара

Грузинская ССР, Чохатаурский район, село Гвенобани
Рождение ребёнка
03.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каландадзе Марина Демьяновна

г. Батуми, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
18.03.1959

Дочь: Сопочкина Лиана Юрьевна

Мать ребёнка: Каландадзе Марина Демьяновна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
?.01.1988
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