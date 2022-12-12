Каландадзе Юрий Михайлович
Место рожденияГрузинская ССР, Чохатаурский район, село Гвенобани
Дата рождения29.07.1926
Дата смерти?.01.1988
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1926
Отец: Каландадзе Михаил
Мать: Каландадзе Тамара
Грузинская ССР, Чохатаурский район, село Гвенобани
Рождение ребёнка
03.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каландадзе Марина Демьяновна
г. Батуми, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
18.03.1959
Дочь: Сопочкина Лиана Юрьевна
Мать ребёнка: Каландадзе Марина Демьяновна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
?.01.1988