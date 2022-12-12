Манохин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1981
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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