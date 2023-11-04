Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Еремин Трофим Яковлев

Отец ребёнка: Еремин Яков Венедиктов

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: Агафия Яковлева

Отец ребёнка: Еремин Яков Венедиктов

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Еремин Аким Яковлев

Отец ребёнка: Еремин Яков Венедиктов

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Еремин Яков Венедиктов

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремин Яков Венедиктов

Смерть
Неизвестно
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