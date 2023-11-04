Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Еремин Яков Венедиктов
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: Агафия Яковлева
Отец ребёнка: Еремин Яков Венедиктов
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Еремин Аким Яковлев
Отец ребёнка: Еремин Яков Венедиктов
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Еремин Яков Венедиктов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно