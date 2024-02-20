Неустроев Вячеслав Юревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1974
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1974
Рождение ребёнка
30.03.1999
Дочь: Вастистова Евгения Вячеславовна
Мать ребёнка: Неустроева Светлана Вадимовна
Рождение ребёнка
09.02.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неустроева Светлана Вадимовна
Рождение ребёнка
05.12.2012
Дочь: Неустроева Ярослава Вячеславовна
Мать ребёнка: Неустроева Светлана Вадимовна