Неустроев Вячеслав Юревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроев Вячеслав Юревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1974

Отец: Неустроев Юрий Владимиович

Мать: Неустроева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.1999

Дочь: Вастистова Евгения Вячеславовна

Мать ребёнка: Неустроева Светлана Вадимовна

Рождение ребёнка
09.02.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неустроева Светлана Вадимовна

Рождение ребёнка
05.12.2012

Дочь: Неустроева Ярослава Вячеславовна

Мать ребёнка: Неустроева Светлана Вадимовна

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