Ефимия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Петр Лазарев

Мать: Елена Петрова

Смерть
Неизвестно