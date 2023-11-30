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Торопченов Ефим Романов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Торопченов Роман Миронов

Мать: Торопченова Марфа Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
08.11.1808 ст.

Жена: Торопченова Анисья Яковлева

Рождение ребёнка
03.11.1810

Сын: Торопченов Александр Ефимов

Мать ребёнка: Торопченова Анисья Яковлева

Ржев, город Ржев, Тверская область
ГАТО160-1-34569 МК Николаевской церкви г.Ржева 1810г.
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Торопченова Наталья Ефимова

Мать ребёнка: Торопченова Анисья Яковлева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Торопченов Роман Ефимов

Мать ребёнка: Торопченова Анисья Яковлева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1827

Сын: Торопченов Иван Ефимов

Мать ребёнка: Торопченова Анисья Яковлева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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