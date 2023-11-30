Торопченов Ефим Романов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
08.11.1808 ст.
Рождение ребёнка
03.11.1810
Сын: Торопченов Александр Ефимов
Мать ребёнка: Торопченова Анисья Яковлева
ГАТО160-1-34569 МК Николаевской церкви г.Ржева 1810г.
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Торопченова Наталья Ефимова
Мать ребёнка: Торопченова Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Торопченова Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1827
Мать ребёнка: Торопченова Анисья Яковлева
Смерть
Неизвестно