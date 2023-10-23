Слюсарева Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюсарева Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1949

Сын: Слюсарев Юрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1987
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