Слюсарева Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1949
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1987