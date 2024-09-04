Закревская Ольга Петровна
Место рожденияЛяды
Дата рождения26.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1960
Рождение ребёнка
25.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
08.02.1985
Дочь: Орлова (Василевич) Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Василевич Владимир Николаевич