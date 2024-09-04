Закревская Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закревская Ольга Петровна

Место рождения

Ляды

Дата рождения

26.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1960

Отец: Закревский Пётр Павлович

Мать: Прудникова Екатерина Никитовна

Рождение ребёнка
25.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
08.02.1985

Дочь: Орлова (Василевич) Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Василевич Владимир Николаевич

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