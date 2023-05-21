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Сорокина Мария
Сорокина Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сорокин Александр Алексеевич
1966 г.р.
Мать
Сорокина Ольга Анатольевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Сорокин Александр Алексеевич
Мать:
Сорокина Ольга Анатольевна
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