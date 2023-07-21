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(Косарева) Матрона
(Косарева) Матрона
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1851
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Косарев Пётр
Около 1821 г.р.
Мать
Надежда
Около 1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец:
Косарев Пётр
Мать:
Надежда
Смерть
Неизвестно
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