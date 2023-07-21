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(Косарева) Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1821 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Около 1851

Отец: Косарев Пётр

Мать: Надежда

Смерть
Неизвестно