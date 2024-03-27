Хайретдинов Люкманхаким Мухаметжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайретдинов Люкманхаким Мухаметжанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Хабибулла Мухаметжан

Мать: Муглифа

Смерть
1889
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