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Хайретдинов Люкманхаким Мухаметжанович
Хайретдинов Люкманхаким Мухаметжанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1861
Дата смерти
1889
Пол
Мужской
Отец
Хабибулла Мухаметжан
1830 г.р.
Мать
(Алия Кызы) Муглифа
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Хабибулла Мухаметжан
Мать:
Муглифа
Смерть
1889
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