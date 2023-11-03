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Шубин Егор Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Шубин Тихон Сергеев

Мать: Шубина Пелагия Федорова

Бракосочетание
31.01.1873

Жена: Шубина Варвара Яковлевна

М. 19 Ж. 19
Рождение ребёнка
17.02.1874

Дочь: Мариамна Георгиева

Мать ребёнка: Шубина Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Мухина 1, Бородихина 2 Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Шубина Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
21.04.1887

Сын: Шубин Георгий Георгиев

Мать ребёнка: Шубина Варвара Яковлевна

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Саушкина Зиновия Георгиевна

Мать ребёнка: Шубина Варвара Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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