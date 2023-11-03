Шубин Егор Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Шубин Тихон Сергеев
Мать: Шубина Пелагия Федорова
Бракосочетание
31.01.1873
Жена: Шубина Варвара Яковлевна
М. 19 Ж. 19
Рождение ребёнка
17.02.1874
Дочь: Мариамна Георгиева
Мать ребёнка: Шубина Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Мухина 1, Бородихина 2 Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Шубина Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
21.04.1887
Мать ребёнка: Шубина Варвара Яковлевна
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Саушкина Зиновия Георгиевна
Мать ребёнка: Шубина Варвара Яковлевна
Смерть
Неизвестно