Кожина Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожин Клим Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Кожина) Аксинья Климовна
Отец ребёнка: Кожин Клим Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Кожина) Маремьяна Климовна
Отец ребёнка: Кожин Клим Иванович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Кожин Клим Иванович
Рождение ребёнка
1827 или 1843
Дочь: (Кожина) Феоктиста Климовна
Отец ребёнка: Кожин Клим Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кожин Иван Климович
Отец ребёнка: Кожин Клим Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Кожина) Ксения Климовна
Отец ребёнка: Кожин Клим Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кожин (Климов) Алексей Климович
Отец ребёнка: Кожин Клим Иванович
Смерть
Неизвестно