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Кожина Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Клим Иванович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Кожина) Аксинья Климовна

Отец ребёнка: Кожин Клим Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Кожина) Маремьяна Климовна

Отец ребёнка: Кожин Клим Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кожин Никита Климович

Отец ребёнка: Кожин Клим Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1827 или 1843

Дочь: (Кожина) Феоктиста Климовна

Отец ребёнка: Кожин Клим Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кожин Иван Климович

Отец ребёнка: Кожин Клим Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Кожина) Ксения Климовна

Отец ребёнка: Кожин Клим Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кожин (Климов) Алексей Климович

Отец ребёнка: Кожин Клим Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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