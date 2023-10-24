Успенский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Успенский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Успенская Александра Яковлевна
Забелино, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Около 26.03.1895
Дочь: Преображенская Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Успенская Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Успенский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Успенская Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Успенский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Успенская Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Успенский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Успенская Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Успенская Александра Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно