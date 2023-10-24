Успенский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Успенский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Успенская Александра Яковлевна

Забелино, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Около 26.03.1895

Дочь: Преображенская Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Успенская Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Успенский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Успенская Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Успенский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Успенская Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Успенский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Успенская Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Успенская Александра Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
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