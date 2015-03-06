Ахметдинов Валентин Алитдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1976
Дата смерти06.03.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.2007
Сын: Ахметдинов Глеб Валентинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.03.2015