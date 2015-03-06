Ахметдинов Валентин Алитдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметдинов Валентин Алитдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1976

Дата смерти

06.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.2007

Сын: Ахметдинов Глеб Валентинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.03.2015
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