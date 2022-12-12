Макаров Евстафий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Евстафий Павлович

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Место рождения

Мытник, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.02.1925

Дата смерти

27.06.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Мытник, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1948 по 1992
Бекетово, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.06.1992
Бекетово, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
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