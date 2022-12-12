Макаров Евстафий Павлович
Место рождения
Дата рождения14.02.1925
Дата смерти27.06.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1948 по 1992
Смерть
27.06.1992