(Алькаева) Сание Соня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алькаева) Сание Соня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Средняя дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: вторая дочь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иля

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зариф

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильшат

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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