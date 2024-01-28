(Алькаева) Сание Соня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Средняя дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: вторая дочь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иля
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зариф
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильшат
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно