Юрлова-Гарагуля (Семенова) Раиса Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрлова-Гарагуля (Семенова) Раиса Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

13.09.1942

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Гарагуля Константин Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрлов Иосиф Иванович

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Около 1934

Муж: Юрлов Иосиф Иванович

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Или в Челябинске
Смерть
13.09.1942
Варламово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
?.09.1942
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Из-за аборта заставили хоронить на окраине кладбища
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