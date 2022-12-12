Юрлова-Гарагуля (Семенова) Раиса Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти13.09.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Гарагуля Константин Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрлов Иосиф Иванович
Бракосочетание
Около 1934
Муж: Юрлов Иосиф Иванович
Или в Челябинске
Смерть
13.09.1942
Варламово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
?.09.1942
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Из-за аборта заставили хоронить на окраине кладбища