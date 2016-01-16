Харисов Шайкамал Сайранович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.11.1912
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1912
Отец: Харисов Сайран
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Нажия
Мать ребёнка: Харисова Файза
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Рашида
Мать ребёнка: Харисова Файза
Рождение ребёнка
03.06.1941
Дочь: Якупова Рамиля
Мать ребёнка: Харисова Файза
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харисова Файза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харисов Мурат
Мать ребёнка: Харисова Файза
Смерть
Около 1941
Кронштадт
Причина смерти: На войне