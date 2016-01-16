Харисов Шайкамал Сайранович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарисов Шайкамал Сайранович

Харисов Шайкамал Сайранович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.11.1912

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1912

Отец: Харисов Сайран

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Нажия

Мать ребёнка: Харисова Файза

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Рашида

Мать ребёнка: Харисова Файза

Рождение ребёнка
03.06.1941

Дочь: Якупова Рамиля

Мать ребёнка: Харисова Файза

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харисова Файза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харисов Мурат

Мать ребёнка: Харисова Файза

Смерть
Около 1941
Кронштадт
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close