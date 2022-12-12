Зарипова Хасбиямал (Хубжамал)
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1897
Дата смерти07.02.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович
Рождение ребёнка
01.09.1923
Дочь: Зарипова Хажар Гиляжевна
Отец ребёнка: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович
Рождение ребёнка
04.07.1930
Дочь: Аюпова Лидия Гиляжевна
Отец ребёнка: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович
Рождение ребёнка
02.04.1940
Дочь: Зарипова Лена Гиляжевна
Отец ребёнка: Зарипов Хилажетдин (Гиляжетдин) Зарифович
Смерть
07.02.1970