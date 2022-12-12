Могендович Михаил Романович
Место рождения
Дата рождения27.12.1900
Дата смерти16.12.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900
Место жительства
С 1931 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1979
Смерть
16.12.1979