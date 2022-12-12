Могендович Михаил Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могендович Михаил Романович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

27.12.1900

Дата смерти

16.12.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1900
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1931 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1979
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
16.12.1979
Пермь, Пермский, Пермский край
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