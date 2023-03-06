Тарасенкова (Шарапова) Устинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Тарасенков Пётр Никитич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Тарасенков Пётр Никитич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Тарасенков Филипп Петрович
Отец ребёнка: Тарасенков Пётр Никитич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Тарасенков Пётр Никитич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Тарасенков Пётр Никитич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Тарасенков Пётр Никитич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Тарасенков Пётр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно