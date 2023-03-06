Тарасенкова (Шарапова) Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова (Шарапова) Устинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Тарасенков Пётр Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Тарасенков Пётр Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Тарасенков Филипп Петрович

Отец ребёнка: Тарасенков Пётр Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Тарасенков Пётр Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Тарасенков Пётр Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Тарасенков Пётр Петрович

Отец ребёнка: Тарасенков Пётр Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Тарасенков Яков Петрович

Отец ребёнка: Тарасенков Пётр Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенков Пётр Никитич

Смерть
Неизвестно
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