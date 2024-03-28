Хвостикова Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова Марина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пухова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Пухов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пухова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Пухов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Пухов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Алексей Николаевич

Смерть
2021

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