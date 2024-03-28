Хвостикова Марина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пухова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Пухов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пухова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Пухов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пухов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Пухов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021