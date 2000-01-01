Васса Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1821 г.р.

Мать

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: Ефим Ильич

Мать: Анна Никитична

Смерть
Неизвестно
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