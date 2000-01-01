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Васса Ефимовна
Васса Ефимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1879
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ефим Ильич
Вычислено 1821 г.р.
Мать
Анна Никитична
Вычислено 1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879
Отец:
Ефим Ильич
Мать:
Анна Никитична
Смерть
Неизвестно
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