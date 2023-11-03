Кочнева (Суханова) Анна Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суханов Артемий Степанов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Усольцева Феодосия Емельянова
Отец ребёнка: Кочнев Емельян Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно