Кочнева (Суханова) Анна Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнева (Суханова) Анна Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суханов Артемий Степанов

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Усольцева Феодосия Емельянова

Отец ребёнка: Кочнев Емельян Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочнев Емельян Яковлев

Смерть
Неизвестно
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